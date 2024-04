Casa, arriva la norma per condonare le piccole irregolarità

I tempi, assicura il Mit, sono stretti: un mese, forse qualcosa di più, per la norma che promette di sanare le piccole irregolarità edilizie. Un bacino che conta l’80% delle abitazioni e che ingolfa le scrivanie degli uffici tecnici comunali. Il Piano casa targato Matteo Salvini parte da qua, a pochi mesi dalle elezioni, per poi allargare lo sguardo a tutta la normativa che regola il settore: in ballo c’è la riforma della legge urbanistica che risale niente meno che al 1942 e il testo unico dell’...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi