Beni comuni a più condomìni: solo il supercondominio è legittimato a chiedere l’accertamento della proprietà comune

Con una recente sentenza del Tribunale di Roma, la numero 309 pubblicata in data 8 gennaio 2025, è stato ribadito il principio secondo cui, in caso di beni comuni a più condomìni, configurandosi un supercondominio anche nel caso in cui il predetto ente non sia stato formalizzato, la legittimazione a rivendicare e/o ad accertare la proprietà dei beni comuni suddetti, spetta al supercondominio dovendosi rilevare, al contrario, un difetto di legittimazione passiva dei singoli edifici condominiali che...

