Certificazione della sicurezza, pagano tutti i condòmini

La domanda Un condominio di tre piani è costituito da sei appartamenti e, al piano terra, da due uffici e un locale adibito a pizzeria, che al momento è chiuso, in quanto è stato messo all’asta. Io sono la proprietaria di un appartamento e di un ufficio, che ho dato in locazione. Il conduttore del mio ufficio mi ha chiesto il certificato di protezione, rilasciato da un tecnico abilitato, che attesti l’autoprotezione dell’edificio contro le scariche atmosferiche. La spesa per la relazione di questo certificato dovrà essere calcolata e divisa in millesimi fra tutti i proprietari, anche se la richiesta è stata fatta dal mio inquilino?

L’Esperto Risponde da Il Sole 24 ore di lunedì 5 maggio 2025

Il decreto del ministero dello Sviluppo economico 37/2008 include gli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche tra quelli soggetti a certificazione obbligatoria, considerandoli come impianti essenziali per la sicurezza dell’intero edificio. Questa certificazione non riguarda la singola unità immobiliare, ma l’intero stabile, in quanto si tratta di un...