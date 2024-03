Bollette: l’Arera studia lo “scontrino” per capire meglio le spese di luce e gas. Ecco come funziona

È una novità che potrebbe arrivare nel giro di un anno e mezzo e potrebbe portare molti vantaggi al consumatore. Si tratta dell’ipotesi di uno “scontrino” all’interno delle nostre bollette per consentire ai clienti finali di visualizzare in modo più chiaro la spesa per l’energia e che è attualmente allo studio dell’Autorità per l’energia, le reti e l’ambiente. L’Arera ha lanciato nei mesi scorsi una consultazione pubblica sul tema e ne lancerà un’altra a breve per raccogliere i contributi degli operatori...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi