Bologna ospita la convention nazionale di Confabitare il primo e il 2 dicembre

Confabitare, Associazione proprietari immobiliari, con 60mila iscritti, annuncia in una nota la sua prossima Convention Nazionale, che si terrà il 1° e 2 dicembre presso il Savoia Regency di Bologna in via del Pilastro, 2. Un incontro di prestigio - precisa una nota - che consacra, Bologna, per questi due giorni, come capitale del mattone, dove i protagonisti del settore nazionale ed europeo, si riuniranno per condividere idee, esperienze e prospettive sul futuro dell’immobiliare italiano.

La giornata del 1° dicembre è aperta al pubblico: dalle 14:00 alle 20:00 saranno organizzati tavoli di confronto suddivisi per aree tematiche in cui ci si focalizzerà sulla Direttiva Ue sulle case green e sul ruolo delle comunità energetiche nel futuro del nostro paese.

«Da quando l’Unione europea ha iniziato la discussione sulla Direttiva sulle case green, si è aperta una nuova era di opportunità e sfide per l’Italia - sottolinea il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni - e l’obiettivo di questa convention è esplorare il futuro che attende l’Italia in seguito a questa direttiva e come le comunità energetiche possano svolgere un ruolo cruciale in questa trasformazione”. Presenti esperti di vari settori: tecnico, sociale, politico.

Il 2 dicembre si terrà l’Assemblea nazionale dell’associazione, che vedrà la partecipazione dei dirigenti e dei presidenti delle sedi provinciali di tutta Italia.