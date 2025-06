Bonus casa 2025, limiti di spesa e di detrazione da ricalcolare

Limiti di spesa e di detrazione da rivedere, alla luce delle novità dell’ultima legge di Bilancio. Considerando che, in alcuni casi, il riferimento sono le spese mentre in altri bisognerà guardare alle detrazioni. La circolare n. 8/E/2025 dell’agenzia delle Entrate conferma che la modifica delle percentuali delle detrazioni per il triennio 2025-2027 ha come conseguenza l’aumento di alcuni limiti massimi di spesa agevolati con l’ecobonus (mantenendo fermi i relativi importi delle detrazioni massime...

