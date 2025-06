I mercoledì della privacy: condominio minimo e supercondominio nelle Linee guida del Garante 2025

Non tutti i condomìni sono uguali. Anche il trattamento dei dati personali in ambito condominiale varia a seconda delle diverse tipologie di contesto, come evidenziato dal recente Documento di indirizzo del Garante per la protezione dei dati personali del 10 aprile 2025. Particolare attenzione meritano tre casi specifici: il condominio minimo, il supercondominio e gli ambiti che si collocano fuori dalla disciplina condominiale.

Il condominio di due soli proprietari

Partendo dal caso del condominio minimo, ovvero quello composto da due...