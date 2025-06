Ci sono limiti alla tutela del condominio consumatore

Con l’ordinanza 12416 del 10 maggio 2025 la Corte di cassazione ha avuto modo di affrontare un tema non del tutto nuovo, ma certamente rilevante nella vita condominiale: quello dell’individuazione del tribunale territorialmente competente nel caso di una controversia tra un condominio e un fornitore – nella fattispecie si trattava di un professionista – diretta a far valere un contratto ove la competenza per territorio sia convenzionalmente convenuta in un foro esclusivo diverso da quello del consumatore...

