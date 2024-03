Bonus casa in condominio, i 32 codici e gli invii multipli complicano la comunicazione del 4 aprile L’invio funzionale alla precompilata ha la stessa scadenza di quello per le opzioni di sconto o cessione. Per uno stesso intervento è possibile che ci sia una trasmissione da parte dell’amministratore (per le opere eseguite nel 2023) e una del fiscalista (chiamato ad apporre il visto)