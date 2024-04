Le novità sulle piscine condominiali al centro del webinar Anaip dell’8 maggio

In vista delle aperture delle piscine condominiali e in riferimento alla normativa UNI 10637/2024, la Anaip - Associazione nazionale amministratori immobiliari professionisti, ha programmato per il prossimo 8 maggio un webinar su:

• «UNI 10637/2024 : Le piscine condominiali e le novità introdotte»

L’iscrizione al webinar è gratuita inviando, entro il 6 maggio 2024, una mail a corsi@anaip.it indicando nell’oggetto: Partecipazione al webinar ANAIP del 8 maggio 2024

Il webinar verrà registrato e pubblicato successivamente sui canali social di Anaip, pertanto la partecipazione equivale ad esplicito consenso alla diffusione del video.

Per il programma del webinar cliccare qui