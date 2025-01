Bonus casa con doppia aliquota: seconde abitazioni più sfavorite

Superbonus addio. Stop agli sconti per le caldaie a metano e al bonus giardini. E tanti tagli: per le seconde case, per i cappotti termici, per le pompe di calore, per la messa in sicurezza antisismica. Dopo molti mesi di lavoro e di messa a punto, arrivano le sentenze definitive sul mondo delle agevolazioni fiscali per la casa.

La legge di Bilancio 2025 (legge 207/2024) si presenta all’avvio del nuovo anno come l’intervento di cambiamento più sostanziale nel settore degli sconti per le ristrutturazioni...