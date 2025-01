Spese 2023, superbonus in dieci anni con integrativa

Diventa più chiara la possibilità di detrarre, in dichiarazione, in dieci anni per opzione le spese sostenute per il Superbonus negli scorsi anni e non oggetto di cessione a terzi o sconto in fattura, grazie a quanto previsto dalla manovra 2025 (comma 56, lettera b, della legge 207/2024) e alle risposte a interpello 252/2024 e n. 262/2024 dell’agenzia delle Entrate. Nulla cambia, invece, per le spese sostenute nel 2024, le quali, per effetto dell’articolo 4-bis, comma 4, del Dl 39/2024, sono per ...

