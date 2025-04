Bonus casa: le spese preliminari non scongelano le cessioni

Le spese preliminari ai lavori, come il pagamento degli oneri di urbanizzazione o quello per la redazione di un computo metrico, non bastano a scongelare le Cilas dormienti. E, quindi, non sono in grado di consentire l’utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura, dopo i provvedimenti che, tra il 2023 e il 2024, hanno bloccato le modalità alternative di fruizione dei bonus casa.

È questa l’indicazione che arriva dall’agenzia delle Entrate, con tre risposte a interpello (n. 103, 104...