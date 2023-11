Bonus colonnine elettriche 2023: domande inoltrabili entro il 23 novembre di Deborah Maria Foti - Anapi

Link utili Bonus colonnine, aperto il primo sportello per ottenere i contributi

Limite massimo di contributo di 1.500 euro per gli utenti privati e di 8.000 euro per gli edifici condominiali

Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus Contenuto esclusivo Norme & Tributi Plus







Dal 9 novembre 2023 utenti privati e condomìni possono inviare le richieste relative al bonus colonnine elettriche per le installazioni eseguite quest’anno. Il termine per l’invio delle domande è stato fissato al 23 novembre.

Il bonus colonnine elettriche è l’agevolazione messa in campo dal ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), volta a incentivare l’installazione di punti di ricarica per le auto elettriche nei condomìni e nelle abitazioni private, con sconti sino all’80% delle spese...