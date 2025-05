Bonus sicurezza 2025: quali sono gli incentivi e come richiederlo

Il bonus sicurezza 2025 è un’agevolazione fiscale mirata a offrire degli incentivi per l’installazione di sistemi di sicurezza, come ad esempio videocamere e sistemi di allarmi utilizzati per prevenire furti e aumentare la sicurezza delle abitazioni. Con questo tipo di agevolazione fiscale il Governo consente ai cittadini di detrarre una percentuale delle spese sostenute per l’installazione di sistemi di sicurezza e dispositivi volti a migliorare la protezione della proprietà.

La Legge di Bilancio...