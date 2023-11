Canoni, l’affitto breve rende di più anche con la cedolare al 26% di Michela Finizio

Il bivio. L’aumento delle tasse previsto dal Governo non intacca la maggiore redditività rispetto ai contratti 4+4. Fanno eccezione Milano e Torino

Nelle città d’arte con tassi di occupazione molto elevati l’affitto breve batte quello lungo anche con la cedolare secca al 26 per cento. Il disegno di legge di Bilancio all’esame del Parlamento prevede l’aumento dal 2024 su tutti gli appartamenti in affitto breve, qualora ne siano locati almeno due. Ma sulla norma ci sono ancora forti discussioni e il testo potrebbe essere emendato, ad esempio lasciando sempre al 21% l’aliquota sulla prima casa in affitto breve, anche quando ne vengono destinate due o più alla locazione short term (fermo restando che da cinque alloggi in su scatta l’attività d’impresa).

In ogni caso, per chi opta per la tassa piatta l’innalzamento dell’aliquota non farà venir meno la convenienza dei contratti fino a 30 giorni rispetto a quelli di lunga durata (a canone libero 4+4): si ridurrà la redditività, ma il rendimento rimarrà più alto.

Nelle grandi città, quindi, la nuova misura non “sposterà” le scelte dei proprietari: il fascino delle locazioni brevi continuerà a generare pressione sul mercato degli affitti, in particolare sui prezzi e sull’offerta (si veda l’articolo a destra).

Andrebbe approfondita, invece, l’opzione – non considerata in questa sede – del contratto a canone concordato, con cedolare secca al 10 per cento.

Le simulazioni

A decretare la vittoria della formula breve sono le simulazioni del Sole 24 Ore del Lunedì sui rendimenti in sette grandi città, basate sui dati medi di mercato di un bilocale di 70 metri quadrati in zona semicentrale (fonte Scenari immobiliari) e sulle tariffe medie delle locazioni brevi (fonte Airdna). L’obiettivo è analizzare l’impatto dell’innalzamento della cedolare secca al 26% dall’attuale 21%, ipotizzando l’affitto breve di almeno due appartamenti. L’inasprimento viene poi messo a confronto con il rendimento generato invece da un affitto lungo (4+4), per il quale la cedolare resterebbe al 21 per cento. Emerge così la convenienza tra le due modalità di messa a reddito, in termini puramente economici, al netto di ulteriori variabili che spesso influenzano il proprietario nella scelta tra contratto breve o lungo: le difficoltà gestionali da un lato o il rischio di morosità dall’altro.

Agli incassi da affitto breve vengono sottratti anche i costi operativi (utenze, spese condominiali, manutenzione, Imu e Tari), le commissioni ai portali di annunci (Airbnb o Booking ad esempio trattengono una quota tra il 15 e il 18%) e una media di 20 euro per ciascuna pulizia. Al contrario questi costi non incidono sul reddito da locazione tradizionale 4+4, perché non presenti o quasi tutti a carico del conduttore.

I risultati

Dall’elaborazione emerge come nelle grandi città la redditività netta – decurtata di tutte le spese sostenute – di un appartamento concesso in affitto 4+4 risulti inferiore a quella di affitti fino a 30 giorni, ad esempio tramite Airbnb. E il confronto favorisce la locazione turistica anche innalzando la cedolare. Nella Capitale, ad esempio, il proprietario di un bilocale dal valore di 350mila euro riscuote un canone annuo di 19.800 euro tramite affitto 4+4 nel mercato libero (1.620 euro al mese), che diventano 15.562 euro di reddito netto se opta per la cedolare al 21%, per un rendimento del 4,5 per cento. Scegliendo l’affitto breve, invece, l’incasso sarebbe di 51.363 euro l’anno (176 euro di tariffa media giornaliera, tasso di occupazione all’80%), da cui - oltre alla cedolare secca - andrebbero decurtati i costi operativi, le commissioni ai portali di annunci e i costi di pulizia. Per un totale di 24.496 euro di reddito netto (7% di rendimento). Ipotizzando che il proprietario abbia più di un immobile messo a reddito con la locazione turistica, nel 2024 il reddito netto del bilocale in questione scenderebbe a 21.928 euro (6,3%) con la cedolare al 26%, ma sempre più conveniente rispetto all’affitto lungo.

Nelle simulazioni, elaborate utilizzando i dati medi di mercato, risulta più vantaggioso l’affitto lungo solo a Milano e Torino. Qui, con la cedolare al 21%, ha già la meglio il contratto 4+4. Nel capoluogo lombardo, ad esempio, il bivio è tra ricavi annui da 13.560 euro, grazie a un canone di 1.200 euro al mese, oppure incassi per 27.610 euro (con tariffa giornaliera di 150 euro, 66% di occupazione): il risultato è un rendimento netto pari al 4,7% con l’affitto lungo e al 4,4% con quello breve. A Napoli, invece, la cedolare al 26% - con almeno due unità in affitto breve - abbatterebbe la redditività dal 4,9% al 4,3%, tanto da ribaltare l’attuale appeal rispetto al rendimento del 4,8% offerto da un affitto tradizionale.

L’inasprimento, invece, potrebbe penalizzare gli affitti brevi nelle aree interne, dove non si può contare su tariffe o tassi di occupazione elevati. Con il rischio che proprio qui, dove risulta carente anche l’ospitalità alberghiera, la migrazione verso l’affitto lungo si traduca in una minore offerta turistica.

Va detto, però, che la modalità di tassazione deve essere valutata di anno in anno, in base alla fotografia reddituale del contribuente.

La cedolare secca

Il regime della cedolare secca costituisce un’opzione per i privati che mettono a reddito fino a quattro alloggi con formula breve. In alternativa resta, comunque, sempre possibile sottoporre i canoni percepiti alla tassazione classica: le somme incassate andranno a concorrere, come reddito fondiario imponibile al 95%, alla determinazione del reddito soggetto all’Irpef in base all’aliquota prevista dallo scaglione in cui si colloca il contribuente.

La convenienza di questa opzione, che non viene presa in esame nelle simulazioni, è indirettamente proporzionale al reddito Irpef del proprietario. È chiaro, però, che a fronte di un’innalzamento della cedolare secca, potrebbe tornare ad essere più conveniente per un numero maggiore di contribuenti (si veda l’articolo in basso). Soprattutto ora che si annuncia per il 2024 l’accorpamento dei primi due scaglioni di reddito con aliquota Irpef al 23% fino a 28mila euro.