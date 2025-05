I beni estranei all’esecuzione di rilascio: provvedimenti

In tema di locazione, il rilascio di immobile per il locatore non è un aspetto semplice da affrontare, non solo per la procedura da adottare, ma per una serie di criticità che potrebbero sorgere nel corso dell’azione esecutiva. Può accadere al momento del rilascio si rinvenga nell’immobile beni che non sono di proprietà del proprietario, abbandonati dall’esecutato. A questo punto bisognerà seguire un apposita procedura tramite l’ufficiale giudiziario competente, con apposito atto di intimazione all’asporto dei beni.