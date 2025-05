Casa, in Europa tre cittadini su dieci preferiscono l’affitto

In Europa, circa tre cittadini su dieci optano per la locazione, scegliendo l’affitto rispetto all’acquisto della casa. Nel 2024, nella Ue, i proprietari hanno sfiorato il 69%, in un quadro che, su dieci anni, ha visto diminuire del 2,3%gli acquirenti.

Negli ultimi dieci anni, nell’Europa a 27, la quota della popolazione in locazione è cresciuta del 5,6% (e di mezzo punto nel 2024 sul 2023) sino ad arrivare al 31 per cento. Mentre in Italia - mercato assai meno dinamico anche della vicina Spagna - ...