Casa vacanze con obbligo di estintori e rilevatori di gas di Annarita D’Ambrosio









Una accelerazione inattesa. Il disegno di legge Santanchè sugli affitti brevi diventa decreto legge e potrebbe ottenere il via libera già lunedì, nonostante le proteste delle associazioni di proprietari immobiliari e property manager non si siano mai sopite. La necessità di fornire una disciplina uniforme a livello nazionale, di contrastare il fenomeno dell’abusivismo e di prevedere il rispetto di requisiti igienico-sanitari e di sicurezza degli immobili giustificano, all’articolo 1 del testo, la necessità di una approvazione rapida.

L’articolo 2 definisce l’affitto breve: secondo quanto previsto dall’articolo 53 dell’allegato 1 del Dlgs 79/2011 si tratta «del contratto di locazione con scopo turistico avente ad oggetto il godimento di un’unità immobiliare ad uso abitativo ubicata in un luogo diverso da quello di residenza della parte conduttrice, stipulato direttamente da colui che la detiene legittimamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici». Al punto tre la prima novità: a pena di nullità, il contratto di locazione per finalità turistiche non può avere una durata inferiore a due notti consecutive, fatta eccezione per l’ipotesi in cui la parte conduttrice sia costituita da una famiglia con almeno tre figli. La seconda novità, molto osteggiata dai proprietari, è al comma 4: si intende attività imprenditoriale quella di locazione turistica effettuata dal proprietario di più di due appartamenti, non di più di quattro come in precedenza previsto all’articolo 1, comma 595, della legge 178/2020.

La previsione dell’articolo 3 è incontestata: al fine di assicurare la tutela della concorrenza, della sicurezza del territorio e per contrastare forme irregolari di ospitalità, il ministero del Turismo assegna, tramite apposita procedura automatizzata, un codice identificativo nazionale – Cin ad ogni unità immobiliare ad uso abitativo oggetto di locazione per finalità turistiche, previa presentazione in via telematica di un’istanza da parte del locatore. Qui l’aspetto interessante è ai commi 9 e 10: c’è un obbligo di esposizione del Cin all’ingresso dell’unità immobiliare e i soggetti che esercitano attività di intermediazione e quelli che gestiscono portali telematici hanno l’obbligo di indicare, negli annunci ovunque pubblicati, il Cin dell’unità immobiliare.

L’immobile destinato all’affitto breve deve avere precisi requisiti, come indica l’articolo 4: se il titolare ha un numero di posti letto superiore a 25 il proprietario è tenuto a osservare gli obblighi riguardanti la prevenzione incendi, come stabiliti dal Dpr 151/2011.

Per tutti gli appartamenti invece, posti letto a parte, è fatto obbligo di dotare l’unità immobiliare di dispositivi per la rilevazione di gas combustibili e del monossido di carbonio, nonché di un adeguato numero di estintori portatili a norma di legge da ubicare in posizioni facilmente accessibili e visibili.

Articolo 5 dedicato al proprietario di più di due alloggi, tenuto ad attenersi alla disciplina generale dell’imprenditore, nonché all’obbligo di segnalazione certificata di inizio attività (Scia), di cui all’articolo 19 della legge 241/1990. Capitolo sanzioni: la violazione dell’esposizione e indicazione del Cin è punita con la sanzione pecuniaria da 500 a 5mila per ciascuna unità immobiliare. Essere privi di un Cin costa da 800 ad 8mila euro al proprietario dell’alloggio, mentre chi affitta per una sola notte rischia una sanzione pecuniaria da 1.000 a 5mila euro. L’alloggio privo di dotazioni di sicurezza infine incorre in una multa da 600 a 6mila euro.

Per Federturismo bene la stretta, ma è importante accelerare i tempi. Serviva partire con una misura immediata l’opinione di Confindustria Alberghi. Fermo e reiterato il no delle associazioni dei proprietari immobiliari, Confedilizia in testa. Il presidente Giorgio Spaziani Testa si dice sconcertato perché viene ignorato il parere totalmente contrario espresso dalla totalità delle associazioni convocate più volte al ministero.