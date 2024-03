Case green all’ultimo step: direttiva al voto martedì

Direttiva case green verso il voto finale. A un anno esatto dalla proposta del Parlamento europeo, licenziata proprio a marzo del 2023, la Plenaria di Strasburgo sta per chiudere il percorso della revisione della Energy performance of buildings directive: lunedì prossimo è in calendario la discussione generale e martedì il via libera finale. Con auspici positivi da parte del relatore, l’irlandese Ciaran Cuffe (Verdi): «Sono fiducioso che ci sarà una forte maggioranza a sostegno della direttiva»....

