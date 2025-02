Case nuove, sempre di meno sul mercato ma più costose

Se ne costruiscono sempre meno, ma si pagano come l’oro. Si tratta del mercato delle abitazioni nuove che, secondo l’ultima analisi di Abitare Co. - che Il Sole 24Ore è in grado di anticipare - nelle principali otto città italiane ha segnato un calo medio dello 0,7% annuo, ma, a livello nazionale il calo è stato a doppia cifra (-20,4%) per un totale di poco più di 46mila case nuove vendute.

Se ne vendono meno perché manca il prodotto. Sempre nel 2024 continua il calo dell’offerta di nuove abitazioni...