Case, vendite ancora in caduta: -10,4% da luglio a settembre

Il record delle 800mila case vendute, sfiorato nel 2022, è ormai un lontano ricordo. L’impennata dei tassi di interesse da un lato e i prezzi al metro quadro in aumento dall’altro, hanno messo a dura prova il mercato immobiliare residenziale quest’anno. Anche se in rapporto al crollo dei volumi del segmento “commercial” (non residenziale), che nei primi nove mesi del 2023 si è attestato intorno al 60%, il settore abitativo ha contenuto la contrazione.

Secondo l’Osservatorio dell’agenzia delle Entrate...