Catasto, perché il sistema tavolare va tutelato

Il 29 aprile, dalle colonne del Sole 24 Ore, in un commento di una sentenza del tribunale di Udine chiamato a pronunciarsi in materia tavolare, è stata messa in dubbio l’efficienza e l’utilità del sistema tavolare.

Sia consentita, da parte di chi in quel sistema opera quotidianamente, qualche valutazione di segno diametralmente opposto.

Il sistema tavolare vede come attori protagonisti due diversi pubblici ufficiali, i notai ed i giudici tavolari: ad essi lo Stato affida il controllo di legalità sugli...