Cedolare secca in presenza di un conduttore imprenditore: evoluzione giurisprudenziale

La questione relativa all’applicabilità della cedolare secca nei contratti di locazione ad uso abitativo stipulati con conduttori che agiscono nell’esercizio di un’attività imprenditoriale o professionale si è configurata negli ultimi anni come un tema di particolare rilievo nel panorama giuridico-fiscale italiano. In tale contesto, la Cassazione, con la sentenza 12079 del 7 maggio 2025, ha fornito un contributo interpretativo significativo, confermando che il locatore può esercitare l’opzione per...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi