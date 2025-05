Ricevute e dichiarazione del conduttore non bastano per la prova del canone ridotto

Per dimostrare l’avvenuta riduzione del canone di locazione, in caso di accertamento nei confronti del locatore da parte dell’agenzia delle Entrate, non è sufficiente la dichiarazione del conduttore di aver concordato un canone minore a quello risultante dal contratto, né sono a tal fine idonee le ricevute di pagamento del canone ridotto. Sono le interessanti conclusioni a cui è pervenuta la Suprema corte, con l’ordinanza 10870/2025.

In base all’articolo 26 del Tuir, i redditi fondiari concorrono, ...