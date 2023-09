Centro studi Anaci Varese al lavoro per approfondire tutti i temi del condominio moderno

Centro studi Anaci Varese diretto dall'avvocato Fausto Moscatelli particolarmente attivo, pienamente coordinato - comunica una nota - con i Centri studi regionale e nazionale per lo studio del condominio moderno nei suoi vari aspetti:

- Condominio problematico

- Condominio multidisciplinare

- Condominio evoluto

- Condominio normativo

- Condominio impiantistico

- Condominio ecosostenibile

- Condominio solidale

- Condominio multietnico

Lo studio del condominio al centro con l'obiettivo di preparare al meglio i Corsi di formazione iniziale e periodica per avviare i giovani amministratori alla professione e poi per aggiornarli costantemente su tutte le novità e le opportunità che il condominio del terzo millennio presenta, nel suo vorticoso e rapido evolversi.

Presentazione giovedi sera 21 settembre al Golf Club Le Robinie di Solbiate Olona pa parte del presidente provinciale di Anaci Varese Angelo Spadari dei componenti del Centro Studi Anaci Varese versione 2023 per coprire tutte le principali tematiche.

La parte più rilevante è senz'altro

• l'area giuridica essendovi costante necessità di studio e approfondimento delle leggi che governano il condominio, ne regolano la vita e ne gestiscono le conflittualità, in continuo cambiamento. Una considerevole area di studio è quella che riguarda la giurisprudenza in materia condominiale e sulla figura dell'amministratore, in costante evoluzione nei campi civile, penale e amministrativo .

Per importanza seguono

• l'area tecnica nelle sue varie sfacettature, giacché il condominio è un misto di edilizia e impiantistica, dove dominano le strutture e i servizi (riscaldamento - raffrescamento, ascensori, reti distribuzione energia elettrica, acque, gas, connettività etc.) e dove si susseguono interventi manutentivi di piccola e grande portata

• l'area fiscale: il condominio interessa al fisco, quale contribuente ma anche quale destinatario di premialità che spingono gli interventi ritenuti strategici dallo Stato, come dimostrano gli ecobonus, sismabonus, superbonus

• l'area sanitaria: la recente vicenda pandemica e la recentissima legislazione sulla salubrità delle acque condominiali hanno portato ad emersione l'area in questione, che richiede esperti

• l'area psicologica\sociologica: è la parte dimensione antropica del condominio, che non è solo l'insieme di muri e impianti ma soprattutto molecola sociale. Il vivere verticale compresso reca naturali conflittualità da convivenza contigua, che le abilità mediatorie dell'amministratore può prevenire e comporre. Non bastano più le doti umane del professionista ma occorre una formazione specifica sulle dinamiche relazionali, sulla regole di formazione delle volontà dei gruppi, sulle modalità comunicative, sulla contrapposizione degli interessi.

Questa la compsizione del Centro Studi Anaci Varese 2023

avv. Fausto Moscatelli, direttore (diritto civile e penale) Area Giuridica

CIVILE-PENALE-AMMINISTRATIVO

avv. Antonio Magnaghi, vice direttore (diritto civile)

avv. Laura Gussoni (diritto civile). Anche amministratrice e mediatrice

avv. Gabriele Ernesto Vecchioni (diritto civile e penale)

Notaio Guido Fenaroli (area civile e dei diritti reali, societario)

Notaio Elisabetta Croce (area civile e dei diritti reali, contratti)

Avv. Giancarlo Turri (diritto amministrativo)

Dr. Giovanni De Filippo (Ufficiale Giudiziario Dirigente dell'Ufficio UNEP del Trib. Varese e studioso delle esecuzioni). Area esecuzioni-recupero crediti

Ing. Piercarlo Viterbo (area edilizia e impiantistica) Area Tecnica -edilizia e impiantistica

Ing. Marco Viel (area termotecnica e antincendio) Area Tecnica – termotecnica

Ing. Massimiliano Caserta (area ascensoristica) Area Tecnica -ascensoristica

Severino Volpato (area ascensoristica)

Dr.ssa Milena Leone (area fiscale) Area Fiscale

Dr. Roberto Riva (area fiscale)

Dr. Angelo L. Demori (area sanitaria) Area Sanitaria

Dr.ssa Debora Nogara (area relazionale e psicologica) Area Psicologica e Sociologica

Alla cena di lavoro di Solbiate Olona presenti oltre ai componenti vecchi e nuovi del Centro studi anche i vertici Anaci a partire dal saluto del presidente Francesco Butrrelli. Ci saranno tra gli altri anche gli avvocati Eugenio Correale, direttore Centro studi Anaci Milano e Lombardia e Edoardo Riccio, direttore Centro studi Anaci nazionale.

Sul fronte della formazione Anaci Varese comincia i corsi il 22 settembre a Malpensa Fiere con un approfondimento sul Decreto legislativo 23 febbraio 2023, n. 18, in attuazione della direttiva (UE) 2020/2184, in vigore dal 21 marzo 2023 relativo alla tutela delle acque e sulla possibilità di accesso all'albo dei consulenti tecnici d'ufficio da parte degli amministratori di condominio. Secondo appuntamento il 30 settembre dedicato alla gestione del condominio in esercizio e in emergenza. Seguirà l'incontro del 6 ottobre sul recupero crediti condominiali e i lavori agevolati di cui si parlerà diffusamente anche il successivo il 7 ottobre dedicato al superbonu e la gestione della crisi. I lavori non iniziati, i lavori iniziati e non proseguiti.