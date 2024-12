Telefisco 2025: focus su legge di bilancio, Iva, imprese e autonomi

Le novità della legge di bilancio. E poi quelle relative al reddito d’impresa e a quello di lavoro autonomo. Oltre alle novità su Iva, bilanci e altri adempimenti del 2025. Con un riferimento anche al tema dei bonus edilizi e dei controlli. Questi alcuni dei temi che verranno esaminati nella nuova edizione di Telefisco, che si svolgerà mercoledì 5 febbraio 2025 e per cui è già partita la corsa alle iscrizioni.

La trentaquattresima edizione dell’evento del Sole 24 Ore-L’Esperto risponde potrà essere seguita attraverso due formule: la versione gratuita di Telefisco Base e la versione a pagamento di Telefisco Advanced, ricca di rilevanti opportunità aggiuntive. Ma andiamo con ordine.

Come seguire l’evento

Il convegno gratuito del Sole 24 Ore-Esperto risponde si svolgerà, come detto, mercoledì 5 febbraio 2025 dalle 9 alle 18,30 in diretta streaming. Sotto l’esame degli esperti del Sole 24 Ore finiranno, dunque, la legge di bilancio, le ultime novità della riforma fiscale oltre agli adempimenti che coinvolgeranno nel 2025 aziende e professionisti. L’evento si svolgerà in diretta streaming con la possibilità di partecipare a distanza oppure recandosi nelle sedi che potranno essere attivate sul territorio da Ordini, banche e associazioni.

All’evento si potrà partecipare con due modalità. La formula Telefisco Base darà diritto a seguire gratuitamente in diretta i lavori e a ricevere crediti formativi e, in più, consentirà di inviare quesiti al forum dell’Esperto risponde.

La formula Telefisco Avanced, invece, consentirà di assistere, previa registrazione, ai lavori in diretta, ma soprattutto di seguire il convegno anche in differita, ricevendo i crediti formativi e gestendo al meglio il proprio tempo. A questo si aggiungerà la partecipazione a 12 sessioni di Master Telefisco che, dal 12 febbraio al 7 maggio, guideranno i professionisti negli adempimenti della prima parte dell’anno.

Modalità e costi di iscrizione

Per chi sceglie di partecipare al convegno con la formula Telefisco Base, basta iscriversi gratuitamente sulla piattaforma: telefisco.ilsole24ore.com. Chi, invece, sceglie la formula Telefisco Advanced ha la possibilità di usufruire di un prezzo speciale, se si iscrive entro il 2 gennaio al sito web sopra citato. Il prezzo resterà, infatti, fermo a 129,99 euro fino al 2 gennaio per poi passare a 149,99 euro.

I temi del momento

Sotto esame finiranno tutti i temi principali del momento. Si pensi, per esempio, all’Ires premiale ai bonus edilizi e a Transizione 5.0, che sono previsti dalla legge di Bilancio, oppure al decreto Irpef-Ires appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale che interviene sul reddito d’impresa e su quello di lavoro autonomo. Oltre ad altri temi rilevanti per tutti i contribuenti e legati ad adempimenti e scadenze. In questo modo si potrà avere un quadro completo delle informazioni necessarie per affrontare il nuovo anno, sotto la guida degli esperti del Sole 24 Ore.