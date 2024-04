Cessioni, stop retroattivo per chi non ha ancora avviato i lavori

Spazi strettissimi per salvarsi dalla stretta del decreto 39/2024. Guardando l’ultima versione del provvedimento approvato dal Governo la scorsa settimana, e in vigore dal 30 marzo per fermare la corsa di cessione del credito e sconto in fattura, i contribuenti tagliati fuori dalle strade alternative alla detrazione saranno molti più di quelli che riusciranno a sfruttare le pochissime salvaguardie lasciate dall’esecutivo.

Con una pesante ricaduta: per molti contribuenti l’utilizzo in dichiarazione...