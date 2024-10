Ciclo di convegni in tema condominiale organizzati da Anapi a Restructura 2024

Comunica una nota Anapi che anche quest’anno torna a Torino il Restructura, il salone leader del nord-ovest rivolto ai professionisti che operano nel settore di riqualificazione, recupero e ristrutturazione edilizia. Da ormai 36 anni il Restructura, organizzato da GL events Italia, è un appuntamento imperdibile per tutti coloro che operano nel mondo dell’edilizia, della rigenerazione urbana e del restauro architettonico.

La manifestazione si svolgerà dal 21 al 23 novembre negli spazi espositivi dell’Oval Lingotto Fiere di Torino e mira a coinvolgere una platea composta da tecnici e professionisti del settore, artigiani, progettisti, imprese di costruzione e gestione, professionisti del settore immobiliare e amministratori di condominio.

Con particolare attenzione alle soluzioni green, il Restructura mira ad approfondire tematiche cruciali e attuali come l’innovazione tecnologica, l’efficienza energetica, la sostenibilità ambientale e il recupero del patrimonio edilizio esistente. Oltre agli spazi espositivi, vi saranno anche molti eventi, workshop e seminari tecnici utili ad approfondire tutte le novità del settore. In questa cornice fieristica, l’Anapi presenzierà al Restructura in rappresentanza del mondo condominiale, organizzando un ciclo di convegni formativi destinato agli amministratori di condominio.

I convegni Anapi si terranno giovedì 21 novembre presso la Sala del Condominio all’Oval Lingotto Fiere e tratteranno alcune delle tematiche più attuali inerenti al settore condominiale (clicca qui per la locandina).

La partecipazione all’intera giornata di convegni è totalmente gratuita per gli Associati Anapi e permetterà, agli amministratori di condominio Anapi in regola con la quota associativa, l’acquisizione di 4 crediti formativi professionali validi per l’aggiornamento obbligatorio del 2025.

Modalità di partecipazione:

• Inviare un’email all’indirizzo eventi@anapi.it inserendo nel corpo dell’email il proprio nome, cognome e numero di tessera. Nell’oggetto dell’email inserire: “Partecipazione Restructura 2024”;

• vi sarà inviata un’email di conferma contenente un link che riporterà alla procedura da seguire per richiedere il biglietto gratuito per l’ingresso al Restructura.

La richiesta di partecipazione ai convegni dovrà pervenire all’ANAPI entro e non oltre il 18 novembre 2024. I posti disponibili sono limitati