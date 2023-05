Commette il reato di truffa aggravata chi incassa i bonus edilizi senza titolo di Giulio Benedetti

Il più lieve reato di ingiusto profitto con danno allo Stato non ricorre perchè l’ente erogatore è tratto in inganno con una pluralità di false informazioni

La legge 77/2020, in materia di crediti di imposta per quanto riguarda i bonus edilizi,non contempla controlli preventivi da parte dell'agenzia delle Entrate al momento dell'inserimento delle domande nel sito informatico, tuttavia le condotte fraudolente per ottenere, al fine di trarne un ingiusto profitto con danno dell'Erario, illecitamente i fondi governativi e trarre in inganno le autorità pubbliche, realizzano il grave reato di truffa aggravata, prevista dall'articolo 640-bis Codice penale....