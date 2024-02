Comunità energetiche: anticipazioni fino al 10% per i contributi del Pnrr

Via libera alle regole operative per l’accesso alle tariffe incentivanti e ai contributi in conto capitale previsti dal Pnrr per lo sviluppo delle comunità energetiche. Ieri il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica ha approvato il documento di circa 160 pagine predisposto dal Gse che disciplina modalità e tempistiche per ottenere i benefici economici. «Questo importante lavoro tecnico - ha commentato il titolare del Mase, Gilberto Pichetto Fratin -ci permette di procedere a ritmo serrato...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta

Vedi altre offerte Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi