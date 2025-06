Con tre sentenze il Tar Lazio demolisce il decreto aree idonee

Con la sentenza 9155/2025, il Tar Lazio ha annullato il decreto del ministero dell’Ambiente del 21 giugno 2024 che individua le aree idonee per gli impianti Fer. La Corte ha ritenuto che l’atto, pur formalmente amministrativo, introduca regole sostanzialmente normative, attribuendo alle Regioni competenze di individuazione delle aree idonee e non idonee tramite legge regionale. Ciò avviene senza criteri vincolanti, generando un sistema disomogeneo e imprevedibile, in contrasto con il principio costituzionale...

