I consigli di Enea sui condizionatori: restano accesi in media 6 ore al giorno

Con l’arrivo del caldo estivo l’utilizzo dei climatizzatori per il raffrescamento degli ambienti aumenta. Pertanto, con l’obiettivo di promuovere un utilizzo efficiente e sostenibile dei climatizzatori, l’Enea ha pubblicato un decalogo di consigli pratici da attuare per ridurre i consumi e di conseguenza le bollette e raffrescare la propria abitazione in modo green.

L’Enea afferma che secondo un’indagine Istat il 48,8% delle famiglie italiane dispone di un impianto di climatizzazione estiva. Percentuale...