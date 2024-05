Condominio, l’appropriazione indebita dell’amministratore si consuma a fine gestione

L’appropriazione indebita dell’amministratore di condominio si consuma al momento in cui egli si rifiuti di dar conto degli ammanchi e di restituire il denaro ricevuto per provvedere alle spese condominiali. Di regola tale momento è individuabile nella data del rendiconto finale della gestione. È quindi il comportamento uti dominus tenuto dalll’amministratore infedele, in rapporto al denaro altrui, a determinare la consumazione del delitto appropriativo.

