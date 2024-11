Condominio: al via i corsi Anammi per una formazione a misura dell’amministratore

Formazione obbligatoria sempre più a misura di amministratore condominiale. È seguendo questa filosofia che è partita la campagna 2024-25 dell’Anammi per l’aggiornamento obbligatorio annuale, imposto dal Dm 140 del 2014. Obiettivo dichiarato - precisa una nota - è quello di fornire al professionista tutti gli strumenti utili per la sua attività quotidiana, aiutandolo ad affrontare le numerose problematiche del suo lavoro.

«Senza formazione obbligatoria, l’amministratore di condominio rischia seriamente di non lavorare più – ricorda Giuseppe Bica, presidente dell’Associazione –. Oltre alle norme, ormai contiamo su una serie di sentenze che confermano il dettato legislativo». Secondo il Dm 140 e la stessa riforma del condominio del 2012, il professionista è infatti chiamato ad ottemperare ogni anno all’obbligo formativo e a certificarlo con idonea documentazione in occasione dell’assemblea di condominio, che dovrà decidere se affidargli l’incarico oppure se rinnovarlo. La disposizione ha trovato poi numerose conferme dalla giurisprudenza. «E’ ormai ben chiaro – spiega Bica - che con un certificato ‘superato’ è illegittimo operare». Quindi, per fare un esempio, l’amministratore che presenta un attestato di formazione relativo al 2022 rischia di vedersi negare la possibilità di lavorare.

Per venire incontro alle esigenze dei suoi associati, l’Anammi ha puntato sui corsi online, dedicati a materie come contabilità, fisco, sicurezza, privacy, contratti, risoluzione dei conflitti, informatica, relazioni istituzionali e urbanistica. «Con l’aggiornamento in streaming proponiamo una modalità flessibile di formazione – sottolinea il presidente – che permette ai professionisti associati di articolare al meglio la tempistica e gli spazi dell’aggiornamento obbligatorio». Al riguardo, l’iscrizione a un’associazione implica una serie di garanzie anche in questo ambito. «Organizzazioni come l’Anammi impongono per statuto ai loro soci formazione, aggiornamento ed un codice deontologico da seguire, a conferma della professionalità degli amministratori e a tutela dei condòmini, nostri utenti finali».

Accanto ai corsi obbligatori, la novità della campagna 2024-25 è rappresentata da una serie di seminari di approfondimento, organizzati in tutta Italia e incentrati su tematiche complesse, ma di grande attualità come l’intelligenza artificiale. «L’idea – osserva Bica – è di spiegare ai soci come l’IA li possa aiutare nella redazione di report, nelle risposte ai quesiti degli amministrati, oppure ad approfondire la giurisprudenza e a comprendere meglio l’evoluzione normativa. Tutto questo con l’aiuto di simulazioni ed esempi pratici: in aula mostriamo, ad esempio, come si svolge una conversazione con Chatgpt». Il seminario valorizza anche il ruolo del professionista. «Anche con l’IA resta centrale la figura dell’amministratore, chiamato a saper verificare e gestire le informazioni proposte dall’intelligenza artificiale, che non sostituisce il professionista, ma lo supporta in varie operazioni».

Nei seminari l’Anammi si occupa anche di mobilità elettrica in condominio. «Le norme sono chiare, ma la loro applicazione in condominio è tutt’altro che scontata. Anche su questo fronte, puntiamo su esempi concreti, collegandoli all’esperienza diretta degli amministratori».