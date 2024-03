Confabitare festeggia l’8 marzo con il Progetto Confabitare Donna

L’associazione di proprietari immobiliari, comunica in una nota l’avvio del Progetto Confabitare Donna. Ideato da Alberto Zanni, presidente nazionale dell’associazione, si concentra sul supporto alle proprietarie di immobili con lo Sportello Donna, che rappresenta un passo avanti significativo nel settore immobiliare. Questo servizio, disponibile presso tutte le sedi dell’associazione nei giorni feriali, offre consulenze gratuite in ambito tecnico, fiscale, legale e condominiale alle donne proprietarie di immobili, che rappresentano il 46,7% dei proprietari immobiliari nel paese.

«Oltre a fornire supporto pratico per affrontare le sfide legate alla gestione del patrimonio immobiliare - commenta Zanni - lo Sportello Donna ha un impatto profondo anche a livello psicologico e sociale perché promuove attivamente l’uguaglianza di genere nel settore immobiliare, in un contesto normativo spesso complesso da navigare. Non si tratta solo di un servizio di consulenza, ma di un punto di riferimento e di sostegno per le donne proprietarie di immobili, che riconosce e supporta il loro ruolo nel settore».

Lo Sportello Donna offre alle donne che ne hanno bisogno, gli strumenti e le risorse necessarie per competere con successo e favorisce una maggiore partecipazione femminile nel settore, contribuendo a rompere gli stereotipi di genere e a promuovere un ambiente più inclusivo ed equo.

Il progetto promuove inoltre la meritocrazia, riconoscendo e valorizzando le conoscenze delle professioniste come agenti immobiliari, amministratrici di condominio, ingegneri, architetti e geometri. «Troppo spesso, queste capacità non sono adeguatamente riconosciute alle donne che lo meritano - continua Zanni - molte donne, nonostante le loro abilità, si trovano ancora a dover affrontare discriminazioni e stereotipi di genere sul luogo di lavoro. Non è raro che una amministratrice di condominio venga presa poco sul serio durante le riunioni, o che un’agente immobiliare riceva battute offensive. Confabitare si impegna a sensibilizzare e educare la comunità immobiliare affinché il rispetto per le professioniste donne diventi una pratica diffusa, vengano considerate le competenze e non ci sia più spazio per discriminazioni o snobismi basati sul genere».

Gli esperti di Confabitare, sono disponibili presso le sedi dell’associazione in tutta Italia durante l’orario di ufficio, pronti ad aiutare chiunque abbia bisogno di supporto e assistenza. Per ulteriori informazioni e supporto contattare lo Sportello Donna presso la sede Confabitare più vicina o la sede nazionale al numero +39 051 270444.