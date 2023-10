Confabitare Torino inaugura una nuova sede e organizza un corso sulle aste immobiliari

Il 12 ottobre rappresenta una data importante per Confabitare Torino - Associazione proprietari immobiliari. In questa giornata, comunica una nota, vi saranno due eventi di grande importanza: l’inaugurazione ufficiale del punto di Torino-Crocetta e un corso dedicato alle aste immobiliari. In entrambi i momenti sarà presente il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni.

Il 12 alle ore 15, inaugurerà ufficialmente la sede Confabitare di Torino-Crocetta, in via Montevecchio 10/d. Questo nuovo punto di riferimento, già operativo, offrirà servizi di consulenza su contratti di locazione, accordi territoriali per canoni concordati e informazioni riguardo agli affitti brevi. A presiedere il punto sarà la vice-presidente di Confabitare Torino, Monica Puglisi.

Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, dichiara: «L’apertura del punto Confabitare di Torino-Crocetta è un passo significativo nella nostra missione di supportare e informare i proprietari immobiliari a livello nazionale e il Piemonte dimostra ancora una volta il grande impegno sul territorio. Confabitare Torino-Crocetta rappresenta un luogo d’incontro per coloro che desiderano approfondire le loro conoscenze nel campo delle locazioni e degli affitti brevi. Siamo entusiasti di poter offrire questo ulteriore servizio alla comunità di Torino».

Dalle ore 18 alle 21, presso l’hotel Holiday Inn di Torino, corso Francia (piazza Massaua 21), proprio Confabitare Torino in collaborazione con Confamministrare Torino organizzerà un corso focalizzato sul mondo delle aste immobiliari. Durante l’evento, verranno esaminati i diversi aspetti delle aste, inclusi i modi per affrontarle, i controlli necessari, i rischi potenziali, le procedure di pagamento e le tempistiche coinvolte.

Durante l’evento, gli avvocati Davide Pollano e Jessica Matarrese, co-fondatori dell’iniziativa «Asterock», condurranno il corso, con l’obiettivo di fornire una panoramica completa sulla normativa attuale, sul processo di valutazione della proprietà, sulla determinazione del valore di mercato e sulla distinzione tra aste sincrone ed asincrone.

Il corso è aperto agli associati di Confabitare e Confamministrare, nonché a agenti immobiliari e professionisti del settore. Per gli associati di Confabitare e Confamministrare, la partecipazione al corso è gratuita.

Il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni, sottolinea: «Le aste immobiliari sono un settore complesso, ma ricco di opportunità. Con questo corso, vogliamo fornire ai partecipanti le conoscenze e le competenze necessarie per navigare con successo in questo mercato. Siamo impegnati nel supportare i nostri associati e chi è interessato a comprendere a fondo il mondo delle aste immobiliari».