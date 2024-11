Confedilizia in audizione sulla legge di Bilancio: senza aiuti significativa riduzione di interventi, specie in condominio

C’è «forte preoccupazione per il drastico taglio degli incentivi per interventi edilizi contenuto nel disegno di legge di bilancio, reso più gravoso, e altresì complicato, dall’intreccio con il tetto reddituale a tutte le detrazioni, che renderà anche impossibile un’adeguata programmazione dei lavori». Lo ha detto il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, nel corso dell’audizione in commissione Bilancio alla Camera sulla manovra. «Rispetto a un sistema, precedente al superbonus, che ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi