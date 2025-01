Confedilizia: sui bonus si passa da un eccesso all’altro

«Con questa manovra si è passati da un eccesso all’altro, cioè dall’eccesso del superbonus, che doveva essere limitato nel tempo, a un eccesso opposto ovvero un sistema che dal 2026 porterà ad una drastica riduzione» dei bonus edilizi. Parole del presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa, nel seminario web sulle novità per la casa inserite in manovra. Confedilizia esprime forte preoccupazione per il «taglio degli incentivi degli interventi edilizi», che di certo «porterà a conseguenze» come...