Contratto di mediazione e immissione di rumore tra i temi commentati nella settimana

Merita assolutamente il primo piano tra i contributi pubblicati in settimana la pregevolissima voce enciclopedica di G. Cice, «Il contratto di mediazione», in Condominio e immobili 18 aprile 2024. I lettori potranno trovarvi un completo panorama delle interpretazioni giurisprudenziali e delle opinioni dottrinali in tema di natura del rapporto di mediazione, attività e responsabilità del mediatore, mediazione atipica (o procacciamento di affari), presupposti e condizioni del diritto alla provvigione...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi