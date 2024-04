Più tempo per impugnare la delibera al condomino che si allontana dai locali in cui si sta svolgendo l’assemblea

Dalla rivista «L’amministratore» di Anaci, sede provinciale di Milano, il commento alla sentenza di Cassazione, sezione seconda, numero 4191 del 15 febbraio 2024.

In sintesi

Il termine di 30 giorni previsto dall’articolo 1137, comma 2, Codice civile per l’impugnazione delle delibere assembleari annullabili non può farsi coincidere come dies a quo (giorno dal quale) – per il condomino (nel caso di specie rappresentato dal delegato) allontanatosi volontariamente dal luogo di svolgimento dell’assemblea, con relativa...