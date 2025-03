Contributo di Confabitare alla revisione del Testo unico dell’edilizia

Efficacia e semplificazione: queste le parole chiave che hanno guidato Confabitare nell’elaborazione di proposte di modifica e miglioramento al Testo unico dell’edilizia (Tue).

«Partecipare attivamente al tavolo tecnico per la revisione, su invito del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, è stato motivo di grande soddisfazione per la nostra associazione” ha dichiarato in una nota il presidente nazionale di Confabitare, Alberto Zanni. «Il mondo della casa e dell’abitare, nelle sue molteplici...