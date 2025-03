Giovani amministratori di condominio in Campania con la scuola-lavoro

Saranno amministratori? Intanto si accostano al complesso mondo del condominio con la prospettiva di una professionalità seria e un titolo in più. Ad approfittare dell’offerta è l’Its Luigi Sturzo di Castellammare di Stabia, che ha sottoscritto una convenzione con la Naca (National association condominium administrators) per far svolgere all’interno dell’istituto un corso completo di base (80 ore) per poter conseguire il titolo di amministratori condominiali.

Il corso, che sarà presentato nella scuola l’10 marzo, è assolutamente gratuito, si affiancherà alle lezioni curriculari e verrà articolato su tre anni a partire dagli allievi della III classe mentre per quelli della IV e della V sarà più intenso perché le 80 ore verranno divise, rispettivamente, su due anni e su un anno (in questo caso il secondo quadrimestre 2025).

Un impegno serio, che la Naca ha deciso di mettere in campo per far capire ai ragazzi come possa essere interessante il lavoro di gestire gli immobili e, anche di poter far entrare leve nuove e piene di energia e, perché no, di entusiasmo. Il corso avrà valore ai fini dei percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro previsti dalla legge. Il percorso, oltre alle materie giuridiche, prevede gli aspetti ambientali, fiscali, lavoristici e di gestione delle dinamiche di gruppo.

A svolgere le lezioni, che verranno monitorate da un docente interno e da uno esterno in funzione di tutor, e che si occuperanno anche del percorso formativo inividualizzato, saranno il presidente Naca Sabrina Apuzzo (che seguirà in particolare le tematiche sociologiche e relazionali), il coordinatore nazionale Antonio Rocco (per gli aspetti giuridici e fiscali) e gli esperti Naca per gli atri temi come il marketing dello studio. Verrà anche organizzato un corso di 40 ore per i futuri revisori condominiali, con speciale attenzione ai bonus fiscali.

La Naca si occuperà anche dell’assicurazione Rc verso terzi, della sorveglianza sanitaria e della sicurezza durante la formazione.