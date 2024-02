Convegno Unai Bergamo sulle Cacer il primo marzo

È programmato per il primo marzo presso il Centro congressi Giovanni XXIII di Bergamo, a partire dalle 9, il congresso sulle Cacer - Configurazioni di autoconsumo per la condivisione dell’energia rinnovabile organizzato da Unai Bergamo (clicca qui per la locandina).

Al centro dei lavori le Cacer in Europa e nella legislazione nazionale; i gruppi di autoconsuno collettivo (Gac) e la versione definitiva della regolamentazione delle Comunità energetiche rinnovabili (Cer) in condominio. Focus anche sui temi tributari e su un caso concreto: la comunità energetica rinnovabile Immotorre a Torre Boldone. Il progetto riguarda un campo fotovoltaico con la produzione di energia rinnovabile che poi viene messa in comune con tutti i cittadini con relativi vantaggi.

Il campo fotovoltaico a terra di potenza elettrica pari a 3.165 Mwp è in corso di realizzazione in via Imotorre a Torre Boldone grazie a un’autorizzazione rilasciata dal Comune il 10 luglio scorso.