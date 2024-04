Cosa resta del superbonus al centro del webinar organizzato da Anaci Varese

Focus sul superbonus e quel che ne resta. Il 12 aprile presso Ville Ponti - Piazza Litta, 2 - Varese dalle ore 14.30 alle ore 18.30 (4 ore) si terrà il corso di aggiornamento dal tema «La coda dell’era bonus/uperbonus: ultima puntata, cosa resta oggi».

Prima relazione sulle cause all’amministratore per le chance perdute a cura del dottor Luca Solari e degli avvocati Eugenio Correale, Fausto Moscatelli e Pietro Maria Di Giovanni. Poi il punto punto sui benefici residui con interventi del dottor Roberto Riva e dell’ingegner Piercarlo Viterbo per concludere con un focus sulla fine dell’anomalo connubio fra general contractor e condominio sempre a cura degli avvocati Correale, Moscatelli e Di Giovanni.