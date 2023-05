Da Anapic raccolta di denaro e generi di prima necessità per gli alluvionati

La presidente Lucia Rizzi chiede un gesto di solidarietà a tutti gli associati

Solidarietà per l’Emilia Romagna. Dopo l'alluvione, la presidente Anapic Lucia Rizzi ha avviato una raccolta fondi per inviare provviste alimentari e generi di prima necessità ai comuni maggiormente colpiti. In Via Magellano 3/2 a Cesano Boscone c'è un capannone dove è possibile depositare i beni di prima di necessità (viveri, medicine e piccoli e grandi elettrodomestici, stoviglie e biancheria per la casa) . Per contributi in denaro si possono effettuare versamenti al Codice Iban: IT36 E030 6901 6021 0000 0064 852 indicando come causale: contributo per EMILIA ROMAGNA.

La raccolta e' stata gia avviata e la presidente Rizzi oltre al supporto di tutti gli amministratori di condominio che attraverso questo gesto esprimono la loro vicinanza ai colleghi estenderà l'iniziativa ai comuni della Lombardia con i quali collabora da tempo- «Un gesto molto significativo di solidarietà - precisa in una nota - per ricominciare a costruire quel che è stato distrutto e per sensibilizzare le istituzioni a non dimenticare che la dignità della persona va preservata soprattutto nella sua quotidianità».