Da direttiva Case green e appalti le dieci professioni del futuro

La green economy applicata all’edilizia – che ha nell’approvazione della direttiva europea Case Green il suo ultimo step – impatta sulla riorganizzazione della filiera del costruire. Affrontare la transizione ecologica dell’immobiliare significa non solo dettare nuove normative e configurare strategie e incentivi di sostegno all’applicazione delle leggi, ma avere persone sul campo preparate a tradurre la teoria in pratica. Un’esigenza impellente, che non riguarda solo la formazione delle giovani ...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Consulente Immobiliare digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi