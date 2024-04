Da MCE Lab, l’osservatorio di Mostra Convegno Expocomfort, i consigli per la gestione della seconda casa

Il mercato delle seconde case non conosce crisi: come scelta per le vacanze o come investimento, in Italia i dati dell’Osservatorio Immobiliare Nazionale Fiaip, elaborati con Enea ed I-Com, confermano un aumento del 28 per cento degli acquisti, a fronte del calo delle compravendite nel 2023 (-10%). Risultano in crescita anche le transazioni di unità a elevate prestazioni energetiche; questo perché la casa si conferma l’investimento più ricercato e sicuro a tutela dei risparmi delle famiglie italiane...

Continua a leggere NT+ Condominio Prova 1 mese da 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Aggiornamenti sulle tematiche di attualità

Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Il Sole 24 ORE edizione digitale

Schede e approfondimenti operativi

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi