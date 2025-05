Il diritto condominiale preso sul serio: l’assemblea può deliberare posti auto supplementari su aree comuni

Per effetto dell’articolo 1102 del Codice civile ciascun condomino può servirsi della cosa comune, ma in qualche caso il bene comune non consente il suo uso a tutti i condòmini. Una situazione molto frequente nelle realtà condominiali è quello dei posti auto che sono insufficienti a ricoverare tutte le autovetture.

Quando ne sussistono le condizioni materiali, si può cercare di risolvere il problema mediante la creazione di posti auto supplementari, sfruttando spazi di proprietà comune. Ma se pure...