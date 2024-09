Dal 14 ottobre al via il 61° corso organizzato dalla sede provinciale Anaci di Milano

In tema di formazione, prosegue la tradizione della sede regionale della Lombardia di Anaci di contribuire alla preparazione del 61° corso organizzato dalla sede provinciale di Milano. Fin dal 1974, e senza soluzione di continuità dopo che l’articolo 71 bis delle Disposizioni attuative del Codice civile ha reso obbligatoria la formazione iniziale (di almeno settantadue ore) e la successiva formazione periodica, Anaci si impegna in questo senso.

L’obbligo di seguire il corso iniziale non riguarda chi abbia svolto attività di amministrazione per almeno un anno tra 2009 e 2012, ma solo se ha esercitato l’attività in proprio e non sotto l’ombrello di una società. Nel 2020 Anaci Milano ha organizzato il primo corso online, vanto dei dirigenti e degli associati: l’iniziativa ha restituito buoni risultati e prosegue. L’avvio e l’inaugurazione del corso sono previsti in occasione dell’Anaci Day 2024 in Via Mecenate 84 a Milano l’11 ottobre 2024, dalle 9 alle 18.

Il primo modulo è programmato per lunedì 14 ottobre 2024 (dalle 17 alle 20) da remoto e con presentazione del corso, a cura del presidente regionale Lombardia e del presidente provinciale di Milano di Anaci. Tre i focus:

a) La proprietà e i diritti reali minori: le attribuzioni del proprietario e il divieto degli atti emulativi (tenuto dall’avvocato Eugenio Antonio Correale);

b) I modi di acquisto della proprietà e dei diritti reali; il possesso e l’usucapione (tenuto dall’avvocato Maria Luigia Aiani);

c) Le servitù e gli altri diritti reali minori: superficie, usufrutto, uso e abitazione (tenuto dall’avvocato Eugenio Antonio Correale).

Il secondo modulo è fissato per il 21 ottobre (dalle 18 alle 21), con primo focus sul condominio, la comunione, i partecipanti al condominio, l’assemblea, l’amministratore e le sue attribuzioni a cura dell’avvocato Alessandra Burrelli; appuntamento col quarto modulo invece per lunedì 4 novembre 2024 dalle 18 alle 21. Il resto degli incontri cadranno, infine, ogni lunedì e venerdì fino al 21 febbraio 2025.